Po skończeniu średniej szkoły, Dakota chodziła na lekcje aktorstwa do nauczyciela Toma Todorffa. Później podpisała kontrakt z William Morris Agency i rozpoczęła aktorską karierę. Najpierw zagrała niewielką rolę Amelii Ritter w nominowanym do Oscara filmie "The Social Network" w reżyserii David Finchera. Kolejno zagrała w takich obrazach jak m.in. "Beastly", "Goats" oraz "Pięcioletnie zaręczyny". W marcu 2012 r. Dakota obsadzona została w roli Kate w serialu komediowym Fox "Ben and Kate". Był to jej debiut telewizyjny. Przełomem w karierze aktorskiej Johnson była główna rola Anastasii Steele w erotycznej serii filmów "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Choć film, jak i główni bohaterowie: Dakota oraz Jamie Dornan odnieśli gigantyczny sukces, aktorce woda sodowa nie uderzyła do głowy.