Serial Marvela dostał 2. sezon jeszcze przed swoją premierą. Zobaczymy go w przyszłym roku na Disney+

Z tym "Daredevil: Born Again" szło, jak po grudzie. Gdy Disney postanowił zaorać superbohaterskie uniwersum seriali Netfliksa, najpierw nie mógł się zdecydować, czym w ogóle ta produkcja ma być. Zmieniał jej kształt kilkukrotnie, aż w końcu doszedł do wniosku, że będzie to bezpośredni spadkobierca hitu streamingowego giganta. Do swojej ikonicznej roli powróci nie tylko Charlie Cox, ale ponownie zobaczymy też Vincenta D'Onoforio jako Wilsona Fiska. No i Jon Bernthal znowu wcieli się we Franka Castle (Punisher).



Do tej pory Disney fanów jedynie kokietował, obiecując doskonałą rozrywkę. Ostatnio nawet szefostwo Marvela ujawniło, że "Daredevil: Born Again" zaskoczy wszystkich przemocą. Niedługo przekonamy się, czy rzeczywiście, bo serial MCU zadebiutuje na Disney+ już 4 marca.