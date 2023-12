Sprawa Gonciarza trafi na policję i do telewizji. Oskarżająca go dziewczyna ujawnia screeny

Mamy tutaj kolejne wyparcie. Czyli to życie zsyłało mu te wszystkie osoby. One, nie wiem, randomowo pojawiały się, bo życie zsyłało mu kolejne wyzwania. Życie zsyłało mu partnerki młodsze o 10, 15 lat. To my kreujemy to, co pojawia się wokół nas. To my wchodzimy w relacje z danym typem osoby

- podsumowała, podkreślając, że osoby w spektrum autyzmy są bardziej podatne na manipulacje.