Daniel Radcliffe zamieni różdżkę na szpony? Gwiazdor "Harry'ego Pottera" może zagrać w Marvelu

O nadchodzącym "Deadpoolu 3" wciąż niewiele wiadomo. Będzie to debiut najbardziej wygadanego najemnika w MCU, więc oczekiwania są wysokie, a podsycają je kolejne doniesienia na temat obsady. Internet przecież wybuchł, kiedy pojawiła się informacja, że w filmie do roli Wolverine'a powróci Hugh Jackman. A gdy świat obeszła już fotka aktora w ikonicznym, żółtym stroju mutanta, fani dosłownie zapieli z zachwytu.



Ostatnio miłośnicy Marvela dostali kolejny powód do radości, bo pojawiła się plotka (nie jest to pewne!), że w Szablozębnego ponownie wcieli się znany z "X-Men Genezy: Wolverine'a" Liev Schreiber. Teraz według kolejnych niepotwierdzonych doniesień okazuje się, że w "Deadpoola 3" może być również zaangażowana gwiazda "Harry'ego Pottera" - Daniel Radcliffe.



