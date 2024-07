"Deadpool & Wolverine" ledwo weszli do kin, a już biją rekordy popularności

Każdy, kto po ostatnich porażkach filmów Marvela twierdził, że MCU skończyło się na "Końcu gry", ten nie docenił komercyjnego "Deadpoola & Wolverine'a". Najnowsza odsłona przygód Pyskatego Najemnika jeszcze nawet nie weszła na ekrany kin, a już pobiła pierwszy rekord. Z czwartkowych pokazów zebrała nie tylko najwięcej w historii serii, ale ogólnie najwięcej ze wszystkich filmów z kategorią wiekową "R".



"Deadpool & Wolverine" to pierwsza część serii rozgrywająca się w ramach MCU. Dla Pyskatego Najemnika to oczywiście okazja do wielu autotematycznych komentarzy i nabijania się z ostatnich porażek Marvela. Tym razem do pomocy dostaje on Wolverine'a. Ale nie tego, co zginął w "Loganie", tylko straumatyzowanego Rosomaka, który przyjmuje takie dawki alkoholu, że ledwo trzyma się na nogach. Razem spróbują powstrzymać zbuntowanego agenta TVA przed zniszczeniem świata Deadpoola.