Co stało się z Gambitem w "Deadpool & Wolverine"? Ta usunięta scena rodzi wiele pytań

Przez długie lata sądziliśmy, że pewnego dnia na ekrany kin wejdzie solowy film o związanym z X-Menami bohaterze - Gambicie. Channing Tatum uparcie próbował doprowadzić do zrealizowania tej produkcji. Niestety, marzenie gwiazdora (oraz wielu, wielu fanów) zostało pogrzebane wraz z przejęciem Foxa przez Disneya.



I choć obraz dotychczas nie powstał, Ryan Reynolds osłodził smutki wszystkich rozczarowanych - to właśnie dzięki niemu Tatum mógł wcielić się w kultową postać w filmie „Deadpool & Wolverine”. Aktor dziękował koledze z branży na Instagramie, podkreślając, że sam nie wie, czy kiedykolwiek w przyszłości zrobi coś, co będzie dla niego znaczyć równie wiele. „Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu - jestem wdzięczy, że mogłem zagrać w tym filmie. Dla mnie to arcydzieło, czysta radość. Dosłownie krzyczałem w kinie”.



Dodaje też, że z pewnością wcieli się w Gambita ponownie, o ile tylko dostanie taką okazję. Twórcy „Deadpoola 3” postanowili zresztą zostawić zostawić mu otwartą furtkę