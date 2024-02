Kim jest Patch z trailera „Deadpool i Wolverine” i kto go zagra? To wcale nie musi być Hugh Jackman

W nowym filmie Ryana Reynoldsa odwiedzimy też jakieś ekskluzywne kasyno. Jest ono na 99,9 proc. zlokalizowane w Madripoorze, czyli fikcyjnym państwie dobrze znanym fanom komiksów - tym samym, w którym tańczył baron Zemo (co działo się serialu „The Falcon and the Winter Soldier” w ramach Marvel Cinematic Universe). No i to właśnie w tej scenie przez ułamek sekundy obserwowaliśmy w ramach ujęcia zza pleców postać, która wygląda wypisz-wymaluj jak Patch.