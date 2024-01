„Detektyw: Kraina nocy” to 4. sezon antologii, który pod wieloma względami zdaje się bardziej odcinać od poprzednich. Tę odsłonę od poprzedniej dzieliło aż pięć lat - zyskała nowego showrunnera (Issa Lopes zastąpiła Nica PIzzolatto) i podtytuł, czyli coś, co często sugeruje nacisk na indywidualność. Sugeruje to nawet sceneria - w końcu duszne miejsca (Kalifornia, Luizjana) zostały zastąpione lodem i mrokiem Alaski.



Z drugiej strony, motywy metafizyczne czy ton całości sugerują, że oto po dziesięciu latach otrzymaliśmy prawdziwego spadkobiercę najbardziej szanowanej, pierwszej części. Trochę tak, jakby twórcy chcieli dać nam do zrozumienia, ze 2. i 3. się nie liczą i powinniśmy o nich zapomnieć. Niektórzy twierdzą nawet, że znaleźli element łączący pierwszego i najnowszego „Detektywa”. Chodzi mianowicie o postać Travisa (Erling Eliasson) - faceta, który objawia się Rose Aguineau, by później w zagadkowy sposób wskazać jej miejsce, w którym znajdują się ciała.



