Zagubiony na autostradzie pies wrócił do domu. Odnalazł go DIOZ, który teraz walczy z hejterami

Tymczasem na Facebooku pojawił się post, w którym jedna z użytkowniczek apelowała o jego udostępnienie: "Zaginął dziś owczarek podhalański. Ma 3 lata i nigdy nie wychodził poza podwórko. Wabi się Ajdan. Reaguje też na ksywkę Koniu. Szedł z Czech w stronę Sieradza. Jeśli ktoś go widział, proszę o kontakt". Szybko okazało się, że jest ona właścicielką zagubionego na autostradzie zwierzaka, lecz nie od razu udało jej się zabrać go z powrotem do domu.