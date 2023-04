Gratka dla fanów Eda Sheerana. Serial o życiu gwiazdora wbija na Disney+

Fani muzyki i Eda Sherana będą zachwyceni, bo już w majówkę, dokładnie 3 maja zadebiutuje serial dokumentalny Disney+ „Ed Sheeran: Muzyka i cała reszta”. Dla fanów brytyjskiego piosenkarza to okazja do obejrzenia wyjątkowego połączenia wcześniej niepublikowanych osobistych archiwów, wywiadów i występów. Produkcja ujawni bardzo osobistą stronę brytyjskiego piosenkarza, a także to, jak życiowe doświadczenia ukształtowały go jako artystę.