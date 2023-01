Na ten film fani Marvela już dość się naczekali. W końcu trafi na Disney+

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" to hołd złożony Bosemanowi i wstęp do nowego rozdziału serii. Marvel nie rzuca nas na głęboką wodę, każąc od razu przyzwyczajać się do nowego superbohatera. Cały film to przepracowywanie traumy po śmierci króla T'Challi. Jest czas na żałobę, ale nie brakuje też oczekiwanych przez fanów atrakcji. Czy takie podejście się sprawdza? Amerykańskiej Akademii się spodobało, bo przyznała produkcji pięć nominacji do tegorocznych Oscarów.