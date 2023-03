Chcesz Disney+ na rok za darmo? Z Polsat Box jest to możliwe

To się nazywa promocja przez duże "P". W końcu uczciwiej niż za darmo się nie da. A tyle właśnie może was kosztować subskrypcja Disney+. Przez rok. 12 miesięcy dostępu do największych kinowych hitów, głośnych seriali i nieśmiertelnej klasyki za 0 (słownie: zero) zł. Niemożliwe? A jednak. To nowa oferta Polsat Box.



Co trzeba zrobić, żeby móc korzystać z Disney+ przez rok za darmo? Czy są jakieś haczyki? Kiedy promocja startuje? Spokojnie. Zasady promocji są proste, a jej warunki jasne. Co do ostatniego pytania, to już możecie zacząć się uśmiechać na myśl o czekającej was rozrywce z platformą Myszki Miki.



Czytaj także: