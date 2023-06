Potężna dawka "Gwiezdnych wojen" i opóźnienia "Avengers". Zmiany w kalendarzu premier Disneya

Nie biegnijcie do sklepów, żeby wykupić zapas papieru toaletowego i makaronu. To nie powrót koronawirusa i nie szykują nam się kolejne lockdowny. Głównym powodem zmian w kalendarzu premier Disneya jest oczywiście trwający od początku maja strajk scenarzystów, który wstrzymał po prostu prace nad wieloma produkcjami. Nie znaczy to jednak, że mamy same złe wiadomości. Bo na przykład na nowy film z uniwersum "Gwiezdnych wojen" poczekamy kilka miesięcy dłużej, ale w tym samym roku na ekrany kin wejdzie jeszcze jeden z nich. Tak, dobrze rozumiecie: w ciągu jednego roku dostaniemy dwa tytuły ze świata "Star Wars".



Pierwszy z nowych filmów z uniwersum "Gwiezdnych wojen" miał pojawić się 19 grudnia 2025 roku. Zamiast tego zobaczymy go 22 maja 2026 roku. Według aktualnego kalendarza premier Disneya druga niezatytułowana jeszcze produkcja ze świata "Star Wars" zadebiutuje natomiast 18 grudnia 2026 roku. Co w takim razie z "Avatarem 4", który do tej pory okupował tę datę? On pojawi się później. Dużo, dużo później.