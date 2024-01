Nowy serial Marvela na Disney+. Co jeszcze obejrzeć w ten weekend?

Od 12 stycznia można oglądać 3. sezon serialu "Blue". To australijski serial animowany, stworzony przez Ludo Studio. Swoją premierę miał w Australii na ABC Kids, 1 października 2018 r. To historia o Blue, sześcioletniej suczce rasy Blue heeler oraz jej rodzinie: tacie Bandicie, mamie Chilli oraz młodszej siostrze Bingo. Serial został dość pozytywnie odebrany zarówno przez krytyków, jak i młodych widzów. Amerykański dziennik The New York Times podkreślił, że animacja jest urocza, mądra, ale też bardzo prawdziwa.