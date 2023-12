Serialowy hit z Nicole Kidman i Hugh Jackmanem wpadł na Disney+. Co jeszcze obejrzeć?

Również nowością, tym razem serialową jest "Farawawy Downs". Na Disney+ można oglądać właśnie pierwszy sezon serialu. Lady Sarah Ashley, angielska arystokratka, przyjeżdża do Australii, by skonfrontować się ze swoim mężem i sprzedać ogromne ranczo Faraway Downs. Po tragicznej śmierci męża staje przed wyborem, czy sprzedać ziemię australijskiemu baronowi hodowli bydła Kingowi Carneyowi, czy podjąć walkę o swoją posiadłość. Wspomagana przez nieokrzesanego poganiacza bydła, Drovera, i opiekującego się nią chłopca Nullaha, lady Ashley staje do walki z przebiegłymi przeciwnikami i przeciwnościami losu.