TOP 5 seriali na Disney+, o których mówią wszyscy

"Tajna inwazja" to najlepszy dowód na to, że Kinowe Uniwersum Marvela ma się świetnie, a jego twórcy wciąż nie powiedzieli ostatniego słowa. Serial jest zupełnie inny od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie, żeby brakowało w nim wartkiej akcji, bombastycznych efektów specjalnych czy rozładowującego napięcie humoru. Chociaż dostaliśmy wcześniej "Kapitana Amerykę: Zimowego Żołnierza", "Czarną Wdowę" czy "Falcona i Zimowego Żołnierza", MCU nie miało do tej pory tytułu, który tak odważnie spuszczałby z superbohaterskiego tonu na rzecz formuły thrillera szpiegowskiego. W końcu głównym bohaterem jest tutaj Nick Fury. To on razem z Talosem wypowiada wojnę infiltrującym Ziemię zmiennokształtnym Skrullom. Prócz znanych nam już postaci na ekranie zobaczymy też szereg nowych twarzy. W obsadzie znalazła się aktorska elita, bo obok Samuela L. Jacksona i Bena Mendelsohna w produkcji występują również Olivia Colman czy Emilia Clarke. To gwiazdy gwarantujące rozrywkę na najwyższym poziomie.



