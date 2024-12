„Diuna: Proroctwo” i Akademia Suk. Co warto o niej wiedzieć?

To uczelnia, która słynie z tego, że kształci najlepszych lekarzy w całym Imperium. Powstała już po końcu Dżihadu Butleriańskiego, czyli powstania ludzkości przeciwko Myślącym Maszynom. Po ich zniszczeniu cywilizacja człowieka musiała znaleźć nowe sposoby radzenia sobie z różnymi problemami.



Akademię Suk założyć Mohandas Suk po Epidemii Rosiak w 88 r. BG. Pomimo braku dostępu do komputerów Akademia Suk kultywowała przez tysiąclecia wiedzę o medycynie i znajdowała coraz to nowe sposoby na to, by leczyć ludzi z trapiących ich chorób. Ich znakiem rozpoznawczym jest tatuaż na czole o kształcie diamentu.



Panowało powszechne przechowanie, że lekarze z Akademii Suk byli kondycjonowani tak, by nigdy nie mogli odebrać komuś życia. Medycy cieszyli się takim samym poszanowaniem jak Mentaci i Mistrzowie Miecza z Ginaz. Niewiele wiadomo jednak o tym, jak dokładnie przebiegały ich studia medyczne.



W książce „Diuna” i filmie na jej podstawie pojawił się przedstawiciel Akademii Suk, czyli Dr Wellington Yueh. Był on związany z rodem Richese, a z jego usług korzystali zarówno Atrydzi, jak i Harkonnenowi. Jego wolę złamał Baron Vladimir Harkonnen, który zmusił go do zdradzenia Leto Atrydy. Reszta jest historią…