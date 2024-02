Nie marnuj czasu na nowy serial Netfliksa. Prawdziwych ninja znajdziesz w tych filmach na VOD

Japoński serial Netfliksa na papierze zapowiada się interesująco. To w końcu historia dysfunkcyjnej rodziny, która wycofała się z niebezpiecznego życia ninja. Teraz próbują funkcjonować, jak normalni ludzie. Wraz z nadchodzącymi wyborami pojawia się jednak zagrożenie, zmuszające ich do sięgnięcia po zakurzone stroje i miecze. Co więc idzie nie tak? Otóż "Dom ninja" bardziej niż na ninja skupia się na domu.



To taki typowy netfliksowy snuj. Materiał nadający się na B-klasowy film, rozciągnięty do ram 8-odcinkowego serialu. Gdzieś między gadki o rodzinnych wartościach, tradycji i tęsknocie ojca do normalności przeciwwstawianej tęsknocie do akcji reszty rodziny, twórcy wplatają wątek odwiecznego konfliktu między dwoma klanami. Sprowadza się on do pojedynczych scen walk, prezentowanych zazwyczaj w finale kolejnych epizodów. SPOILER: nie warto się męczyć, żeby je zobaczyć.



