Zawirowania w życiu prywatnym to jedno. Chorosińska na swoim koncie ma również kilka wtop po tym, gdy już związała się z polityką. Warto dodać, że w 2019 roku po raz pierwszy uzyskała poselski mandat. Gdy w poniedziałek odbierała z rąk prezydenta, Andrzeja dudy nominację na stanowisko ministra, nie kryła radości i pewności siebie. Jeszcze kilka lat temu, gdy Dominice nie udało się do dostać do Europarlamentu, mówiła o tej sytuacji, że jest to zemsta.