Najgłośniejsze dramy 2023 roku. Tymi aferami żył polski internet

W połowie sierpnia głośno było o Julii von Stein znanej z programu "Królowe życia", kiedy sieć obiegło nagranie, na którym wyzywa i obraża pracownika McDonalda, gdy ten poprosił ją, by zgasiła papierosa. Celebrytka, podnosząc głos na chłopaka, ostro pytała, jakie prawo zabrania jej palenia we własnym samochodzie, nazywając go "kmiotem". Po zaistniałej sytuacji do afery odniósł się sam McDonald, który poinformował, że planuje podjąć odpowiednie kroki ku temu, by wprowadzić nową zasadę, w myśl której wszystkich kierowców na linii McDrive obowiązywał będzie zakaz palenia wyrobów tytoniowych.