Właśnie, o ten portret ojca też chciałem podpytać w kontekście polskiego kina. Czy nasi twórcy potrafią w ogóle o ojcostwie opowiadać? Bo mi się wydaje, że mówi się głównie o matkach, nawet ten film nazywa się przecież "Dzień Matki", a Igor jako ojciec jest gdzieś tam z tyłu, na drugim planie.



Jeśli chodzi o ojców w polskim kinie, to na pewno pamiętam taki piękny film z Bogusławem Lindą "Tato". To jednak rzeczywiście jest rodzynek, ale to jest ogólnie o wiele szerszy problem. Zrobiliśmy z żoną ostatnio serial o poronieniach, bo Agnieszka rzeczywiście poroniła i cierpiała z tego powodu straszliwie. Wszyscy z nią rozmawiali, współczuli i dziękuję im za to, ale jeśli chodzi o mnie… Mną się nikt nie zainteresował. Nawet podczas przyjacielskich spotkań nikt nie zapytał, jak ja się czuję, a przecież też to przeżyłem, to dotknęło również mnie. I to, wydaje mi się, jest najlepszy obraz ojcostwa w przestrzeni publicznej. Na nasze emocje się nie patrzy i wypadałoby to zmienić. Musimy tutaj jednak iść ręka w rękę z kobietami. To jest dokładnie ta sama walka, co one teraz toczą.