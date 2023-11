Nadchodzi pierwszy polski film o influencerach. Mroczne kulisy internetowej sławy na tle słonecznych pejzaży

Kto by nie chciał być influencerem? Nie chodzi o samą sławę, ale też o idące z nią w parze darmowe rzeczy, posiłki w drogich restauracjach i podróże. Można rajstopy podpromować idąc na pogrzeb ojca, albo pokazać batonik w poście o Strajku Kobiet. Możliwości na wypełnienie kontraktów ze sponsorami są nieograniczone. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że wszystko skończy się płaczem, bo jakiś menadżerzyna hotelu odmówi gratisowego noclegu. Auć!



Świat internetowych celebrytów nie jest jednak tak kolorowy, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Żadne to odkrycie Ameryki, bo mroczne kulisy sław obnażyła przed nami Pandora Gate. "Dziewczyna influencera" opiera się więc na nośnym aktualnie temacie. Jak czytamy w nadesłanej informacji prasowej, ma to być "elektryzująca opowieść o sławie, pieniądzach, klątwie popularności, żądzy uwagi i cenie płaconej za bycie na topie. To obraz rzeczywistości, ukrytej za filtrami Instagrama, wystudiowanymi kadrami klipów YouTube i lukratywnymi kontraktami sponsorów. Ponad wszystko jednak to przejmująca historia o tych, dla których liczba fanów i lajków określa poczucie własnej wartości, pasja graniczy z obsesją, a toksyczna rywalizacja rodzi mroczne sojusze". Tak to brzmi w teorii.



