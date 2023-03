"Dzisiaj śpisz ze mną" bije na głowę "Miłość do kwadratu 2" w podejściu do kwestii miłosnych trójkątów

Niestety, jak już wspominałem - doskonale znamy ten rodzaj opowieści. To pełna utartych schematów historia, która nawet przy półtorej godziny czasu trwania zdaje się przeciągać w nieskończoność. W pewnym sensie wszystko to już widzieliśmy; co gorsza, postać Maćka nie jest tu należycie rozwinięta, przez co nie zasiewa w widzach prawdziwie intensywnych wątpliwości, nie wpływa na odbiór. W efekcie nieco zbyt łatwo jest kibicować Jankowi, co z kolei kastruje obraz ze związanych z niełatwym wyborem emocji. Kuleje też tło - postacie drugoplanowe są nieciekawe i niewiele wprowadzają do fabuły.



„Dzisiaj śpisz ze mną” to przeciętniak, który nie ma nic nowego do dodania - po prostu odtwarza znane i lubiane wątki. W tym scenariuszu nie było miejsca dla niespodzianek.