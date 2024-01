Siłą „Echo” Marvela jest to, że w centrum nie ma superbohaterki - recenzja serialu Disney+

Jednocześnie trudno mi kibicować Mayi Lopez w walce z Kingpinem, gdyż on do MCU dopiero co trafił (obecność w kanonie seriali Netfliksa jest dyskusyjna, chociaż tę postać grał w nich ten sam Vincent D’Onofrio) i zanim Wilson Fisk zostanie usunięty z planszy, chciałbym zobaczyć jego starcie ze Spider-Manem. Do tego wiemy, że pojawi się w serialu „Daredevil: Born Again” i mam nadzieję, że zostanie w nim, niczym jego komiksowy pierwowzór, burmistrzem Nowego Jorku.