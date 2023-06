Twórca Facebooka i CEO Mety, Mark Zuckerberg, kontra założyciel przedsiębiorstw PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink i Boring Company, Elon Musk? Brzmi jak niezbyt wyszukany fake czy bait, ale to właśnie oni - we własnej osobie - zainicjowali ten temat. Konkretniej: wszystko zaczęło się od twitterowych zaczepek ze strony Muska, na które Zuckerberg odpowiedział na swojej platformie (stories na Instagramie).



Nie bez znaczenia jest tu fakt, że Meta od pewnego czasu pracuje nad serwisem, który miałby stanowić bezpośrednią konkurencję dla Twittera. Musk krytykował ten koncept w social mediach, nie szczędził negatywnych komentarzy i kpił sobie z Zuckerberga. Z kolei dyrektor generalny Mety podkreślał w wywiadach, że Twitter jest najzwyczajniej w świecie źle zarządzany - i powinien już posiadać ponad miliard użytkowników. W istocie, przedsiębiorstwo w ostatnich miesiącach mierzy się z licznymi problemami, czego Zuck nie omieszkał wytknąć.



Ostatecznie doszło do dziwnej sytuacji, w której to Musk na swojej platformie wyzwał kolegę z branży do walki w klatce, a ten przyjął wyzwanie, odpowiadając na Instagramie: "wyślij mi lokalizację".



Czytaj także: