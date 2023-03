Nowy serial Canal+ śmieje się z Polaków. I robi to naprawdę świetnie

Malcolm wraz ze Stomilem ruszają do Anglii, ale po drodze się rozdzielają. Główny bohater musi dotrzeć na wyspy na własną rękę. Dzięki tirowcowi zdobywa doktorat na uniwersytecie życia, a wraz z cyganami, co wyglądają, jak Arabowie pomaga mundurowym, wprowadzić zamęt do małej, holenderskiej mieściny. Po tych wszystkich przygodach trafia w końcu do miejsca docelowego. Jak już odnajduje przyjaciela, wspólnie ruszają na poszukiwania mieszkania. Bo przecież protagonista jak to Polak ma w zwyczaju, wybrzydza i nie podoba mu się mieszkanie w centrum Londynu w śmietniku o rozmiarach luksusowej kawalerki w Warszawie do wynajęcia za 3000 zł (plus media).