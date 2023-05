Eurowizja 2023: największe wpadki i afery tegorocznego konkursu. Przeżyjmy to jeszcze raz

Choć Loreen wygrała dwa razy Eurowizję, pierwszy raz w 2012 roku z piosenką "Euphoria" i tegoroczny konkurs, szybko nad reprezentantką Szwecji zawisły ciemne chmury. Wszystko przez oskarżenia o plagiat. Część fanów widzi w piosence "Tattoo" zlepek dwóch utworów. Fani Eurowizji twierdzą, że refren hitu Loreen przypomina fragment ukraińskiej piosenki Miki Newton "В плену", z kolei zwrotka przypomina inny hit - kultowej grupy Abba -"The winner takes it all". Eurowizyjni fani kąśliwie więc komentują zwycięski utwór Szwecji w mediach społecznościowych, m.in. na oficjalnym eurowizyjnym profilu, pisząc: Gratuluję plagiatu. Jak to zazwyczaj w takich sytuacjach bywa, głosy, co do rzekomego plagiatu są podzielone i wywiązuje się jak zwykle zacięta dyskusja odnośnie granic między inspiracją a plagiatem. Część ludzi pisze, że piosenka Szwecji nie ma nic wspólnego z wymienionymi tytułami.