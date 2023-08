Sopocki festiwal został po prostu zjechany przez widzów. Łatwiej policzyć rzeczy, które się podobają

Pierwszy dzień festiwalu w Sopocie Top of the Top Sopot Festival 2023 nie do końca spodobał się fanom. Ci trochę sobie ponarzekali w mediach społecznościowych, a to na prowadzące, a to na nagłośnienie czy też artystów oraz ich repertuar. Nie zabrakło też określeń w stylu, że jest to festiwal kiczu i żenady.