Chajzer zerwał umowę z Fame MMA, ale wciąż chce się bić z Gimperem

Jakiś czas temu wyszło na jaw, że Filip Chajzer zawalczy na Fame MMA. Spekulacje na temat jego udziału w kolejnej edycji pojawiły się podczas dramy z Książulem - okazało się wówczas, że celebryta z premedytacją próbował zaczepić youtubera, by to właśnie on stanął przeciwko niemu w oktagonie. Książulo na walkę się jednak nie zgodził, a na jego miejscu pojawił się natomiast Tomasz Działowy, w sieci znany jako Gimper. Panowie mieli zawalczyć na Fame MMA 22 31 sierpnia - "mieli", bo wygląda na to, że nie pojawią się na macie. Przynajmniej nie z ramienia freak fightowej federacji.