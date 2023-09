Po tym filmie zrobi wam się tak źle, że aż dobrze. To przewrotny feel-good movie

"Georgie ma się dobrze" zdobył Główną Nagrodę Jury dla najlepszego dramatu zagranicznego podczas tegorocznego festiwalu w Sundance. Nic dziwnego, że ta brytyjska produkcja tak amerykanów ujęła. To film do głębi sundance'owy, w którym najważniejsze są emocje i relacje międzyludzkie. Debiutująca za kamerą pełnego metrażu Charlotte Regan nie szuka w nim tanich sensacji, bo interesują ją jak najbardziej dorosłe rozterki tytułowej 12-latki. Co jednak najważniejsze, potrafi sprawić, aby uderzyły nas z podwójną mocą.



Wbrew polskiemu tytułowi Georgie wcale nie ma się dobrze. Odkąd zmarła matka, która ją samotnie wychowywała, dziewczynka może liczyć tylko na siebie, ewentualnie przyjaciela imieniem Ali. Twierdzi, że opiekuje się nią wujek, a w rzeczywistości ledwo wiąże koniec z końcem, próbując utrzymać się ze sprzedaży kradzionych rowerów. Zgodnie z oryginalnym tytułem ("Scrapper") jest zawadiaką i z zadziornością wdaje się w kolejne spory. Jej dotychczasowa rzeczywistość staje na głowie, kiedy do domu przyjeżdża ojciec.



O innych filmach napełniających pozytywną energią poczytasz na Spider's Web: