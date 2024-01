Zwycięzca Złotej Palmy w Cannes 2023. Opowieść o złożoności relacji i niepewności co do prawdy; kryminał połączony ze studium psychologicznym. Oto życie pewnej rodziny mierzy się z potężnym wstrząsem, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Nikt nie wie, jak doszło do tego incydentu: poślizgnął się, skoczył sam, a może... Sandra, żona, wypchnęła go z balkonu? Nie ma dowodów, nie ma świadków; Sandra musi zmierzyć się z opinią publiczną i wyspowiadać się z najdrobniejszych szczegółów swojego małżeństwa - w końcu każdy jego intymny element może zaważyć o wyroku.



Premiera: 23 lutego.