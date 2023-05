Florence Pugh nie do poznania. Na Met Gali zaprezentowała fryzurę "na zapałkę"

Mimo że metamorfoza powstała tylko na potrzeby filmu, nowa fryzura bardzo pasuje do Florence oraz jej osobowości. Pugh zawsze podkreśla swój indywidualizm, dorzucając do kreacji na wielkie wyjścia element podkreślający jej poglądy.



W ten sposób gwiazda sprzeciwia się też krytykom, którzy często wytykają jej m.in. niedoskonałości ciała. Gdy hejterzy mieli "ale" do rozmiaru jej biustu, 27-latka na kolejne wyjścia celowo zakładała kreacje eksponujące piersi, dając do zrozumienia, że może nosić to, co się jej podoba.