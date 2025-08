Francis Ford Coppola trafił do szpitala

Francis Ford Coppola to jeden z najwybitniejszych reżyserów w historii kina, ikona filmowego ruchu Nowego Hollywood, mającego swój szczyt w latach 60. i 70. XX wieku. Do jego najważniejszych dzieł należą m.in. trylogia "Ojca chrzestnego", "Czas Apokalipsy", "Dracula" czy "Rozmowa". Ostatnim zrealizowanym przez Coppolę filmem jest "Megalopolis" - projekt ten zasłynął przede wszystkim na polu finansowym - reżyser sfinansował go bowiem w całości z własnych pieniędzy. Niestety, pod tym względem "Megalopolis" okazało się klęską - przy budżecie 120 milionów dolarów zarobił zaledwie 14,3 mln.