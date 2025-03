Fryderyki 2025: gdzie obejrzeć? W tym roku nastąpiła zmiana

Fryderyki to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej branży muzycznej, które przyciąga przed telewizory sporą liczbę widzów. W tym roku będzie można przyjrzeć się nie tylko samej gali rozdania nagród przyznawanych od 1995 r. przez Akademię Fonograficzną, ale również towarzyszącym jej wydarzeniom, które odbędą się w trzech różnych miastach. Święto koneserów muzyki zbliża się wielkimi krokami, a zatem czas na to, by przyjrzeć się, gdzie można śledzić Galę Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal.