W furię to ja wpadłam, oglądając serialowy hit Netfliksa. To już chyba z bezsilności

Najnowsza propozycja serwisu Netflix przede wszystkim niesamowicie się dłuży. A jest to stosunkowo dziwne zjawisko, biorąc pod uwagę fakt, że ma konstrukcję bardzo dynamiczną. Jest to tytuł, od którego nie można odwrócić wzroku na dłużej niż minutę, bo najprawdopodobniej zgubimy się wtedy w całej historii. Pomimo wszystko ciężko jest się w to zaangażować. Może dlatego, że serialowe postacie potrafią z sekundy na sekundę zmienić zdanie. Zaczynają zachowywać się zupełnie inaczej, niż do tej pory. Dlaczego? Czasami wystarczy do tego jeden, skrajnie nieistotny bodziec. Jest to zwyczajnie na dłuższą metę męczące. Produkcja nie daje odbiorcom ani jednej dłuższej chwili na to, żeby jakkolwiek przywiązać się do tego, co dzieje się na ekranie. Sens i logika to chyba pojęcia dla tytułu obce. Pewne relacje pojawiają się i znikają. Konkretne sytuacje mają miejsce, ale nikt o nich później nawet nie wspomina. Tylko mrugnęłam, a już nie wiedziałam, co oglądam.



Z drugiej strony trzeba przyznać, że sama realizacja scen akcji stoi na przyzwoitym poziomie. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Produkcja zawiera w sobie także elementy kina gangsterskiego. Mamy zatem nielegalne interesy, podziemne knowania i płomienne romanse. Tylko wciąż, po co? Nic z tego wszystkiego nie wynika. Chyba to właśnie irytuje najbardziej. Już teraz mogę powiedzieć, że z pewnością zapomnę o tym serialu bardzo szybko. Głównie po to, żeby zwolnić w głowie miejsce na tytuły faktycznie warte uwagi. „Furie” zdecydowanie można pominąć bez żadnych wyrzutów sumienia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że chciałabym naprawdę móc o tym tytle powiedzieć cokolwiek negatywnego lub pozytywnego. Często zdarza się, że nawet te gorsze aspekty są warte omówienia. Jednak w tym przypadku szczególnie ciężko jest wyrazić jakąkolwiek opinię, ponieważ jest to propozycja nijaka i mętna w środku, nawet pomimo jaskrawej otoczki.