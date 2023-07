Gdzie obejrzeć "Aftersun"? Nominowany do Oscara film trafił do VOD

"Aftersun" został nominowany natomiast do innej kategorii, mianowicie najlepszy aktor pierwszoplanowy, a był nim Paul Mescal. Ostatecznie jedna z najważniejszych nagród w branży filmowej nie powędrowała do rąk aktora, co również spotkało się z niezadowoleniem widzów. Można powiedzieć, że film "Aftersun" został na tegorocznym Oscarach kompletnie pominięty, co wcale nie oznacza, że można go skreślić z listy filmów do obejrzenia. Bo naprawdę warto tę produkcję obejrzeć.