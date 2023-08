Gdzie obejrzeć "Bo się boi"? Produkcja wpadła do VOD

Beau jest bohaterem, który nie może wyrwać się spod władzy despotycznej matki. Znerwicowany mężczyzna boi się niemalże wszystkiego. Gdy zbliża się rocznica śmierci jego ojca, Beau szykuje się na coroczną wizytę w swoim rodzinnym domu. Splot nieszczęśliwych wypadków skutecznie krzyżuje jego plany i zmusza go do konfrontacji z własnymi lękami. A kiedy na dodatek na głowę jego matki spada żyrandol, sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Beau, mimo utraty kluczy do mieszkania i potrącenia przez samochód, musi pojawić się na pogrzebie. Wyrusza więc w epicką drogę przez różne krainy.