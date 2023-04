Gdzie obejrzeć nominowany do Oscara film "Tar"? Wiemy, kiedy pojawi się w VOD

"Tar" to opowieść o Lydii Tar, pierwszej dyrygentce Filharmonii Berlińskiej. Lydia, mocno skupiająca się na swojej karierze, osiągnęła niebywały sukces, o którym w zdominowanym przez mężczyzn świecie muzyki klasycznej wiele kobiet mogło jedynie pomarzyć.



W ramach wsparcia aspirujących do osiągania sukcesów na tej płaszczyźnie kobiet, postanawia założyć program mentorski dla młodych dyrygentek. Dobrą passę gwałtownie przerywają skutki dawno podjętych decyzji, a do perfekcyjnie zorganizowanego życia Lydii zaczyna wkradać się chaos. Punktem kulminacyjnym okazuje się oskarżenie kobiety o wykroczenie o charakterze seksualnym, co rujnuje jej życie prywatne i zawodowe.