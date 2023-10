Gdzie obejrzeć Igrzyska Olimpijskie 2024? Wiemy, kto je wyemituje

Letnie Igrzyska Olimpijskie, które odbywają się od 1896 roku, już po raz trzeci będą odbywać się w Paryżu. I choć do ich rozpoczęcia został niecały rok, a kwalifikacje wciąż trwają, to już wiadomo, w których dyscyplinach wystąpią Polacy. Biało-czerwoni będą rywalizować w siatkówce, lekkoatletyce, pięcioboju nowoczesnym, pływaniu, kolarstwie szosowym, kajakarstwie, wspinaczce sportowej, wioślarstwie, żeglarstwie, zapasach, strzelectwie i jeździectwie. Nie we wszystkich przypadkach wiadomo, kto dokładnie pojawi się w reprezentacji, wiadomo jednak, kto będzie wspierał polskich olimpijczyków. Od tego roku będzie to Grupa Polsat Plus.