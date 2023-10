Ten kultowy serial straszył nas za dzieciaka. Na Disney+ trafiła jego nowa wersja - i daje radę!

Nowa wersja nie jest już antologią - to spójna fabuła, która często nawiązuje do oryginału. Wątki kolejnych postaci pozwalają odnieść się do źródłowych historii - i robią to całkiem nieźle. To solidna, równa produkcja, która pozwoli się rozerwać i zaniepokoi młodszych widzów, choć z pewnością nie zaoferuje im nic odkrywczego - o oryginalności na miarę serialu z 1995 roku możemy, niestety, zapomnieć. Jeśli zaś chodzi o milenialsową nostalgię, do której, nie ukrywajmy, mamy słabość - nie obawiajcie się. Znajdziecie jej tam sporo.