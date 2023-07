Modelka Gigi Hadid trafiła do aresztu na Kajmanach. Miała „medyczną” maryśkę, ale celnik był nieugięty

Przedstawicielka Gigi, Ronde Coletta, wyjaśniła, dlaczego modelka miała przy sobie susz z roślin konopi. Okazało się, że jest to medyczna marihuana, zakupiona przez celebrytkę w Nowym Jorku. I choć jej posiadanie na Wielkim Kajmanie jest legalne od 2017 r., to wygląda na to, że podróżowanie z konopiami indyjskimi na terytorium Kajmanów jest niezgodne z prawem. W związku z tym Gigi oraz jej przyjaciółka po wylądowaniu zostały zatrzymane przez celników i natychmiast przewiezione do aresztu. Celebrytki nie posmakowały długo życia za kratami, gdyż prędko zostały zwolnione za kaucją.



Kilka dni później postawiono im zarzuty za podejrzenie importu marihuany oraz przyborów, służących do jej spożycia. Hadid wraz z McCarthy pojawiły się przed sądem doraźnym, gdzie przyznały się do winy. Celebrytki zostały ukarane grzywną w wysokości 1 tys. dol. Incydent najwyraźniej nie przeszkodził Gigi w korzystaniu z wakacji, bo na Instagramie pojawiły się zdjęcia z egzotycznego pobytu, które modelka opatrzyła podpisem: "Wszystko dobre, co się dobrze kończy".