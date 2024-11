"Gladiator" to film-legenda. Na ekrany kin trafił latem 2000 roku i od razu narobił sporego szumu. Widzowie z miejsca się w nim zakochali. Przy budżecie w wysokości 100 mln dol. na całym świecie zarobił on ponad 460,5 mln. Wraz z sukcesem komercyjnym przyszło uznanie krytyków. 12 nominacji do Oscara udało się produkcji zamienić w pięć statuetek - w tym dla najlepszego filmu i Russella Crowe'a jako najlepszego aktora pierwszoplanowego.



Czemu więc na "Gladiatora 2" musieliśmy czekać niemal ćwierć wieku? Jedynka to bowiem jeden z tych rzadkich hollywoodzkich filmów, które nie nastawiają się na eksploatację swojej popularności w kolejnych sequelach. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie kryje się w fabule produkcji.



SPOILER ALERT!!! UWAGA: Dalsza część tekstu zdradza szczegóły fabularne "Gladiatora".