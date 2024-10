Są już pierwsze reakcje na "Gladiatora 2". "Absolutne szaleństwo" - twierdzą krytycy

Z filmami Ridleya Scotta różnie bywa. Uznany reżyser nie ma ostatnio dobrej passy. Choć wciąż robi dużo, jego nowsze filmy, jak "Dom Gucci" czy "Napoleon" nie zachwycają ani krytyków ani publiczności. Po twórcy "Obcego. 8. pasażera Nostromo" czy "Łowcy androidów" wymagalibyśmy więcej. Wiele wskazuje jednak na to, że akurat "Gladiator 2" spełni nasze oczekiwania.



Pierwszy "Gladiator" trafił na ekrany kin w 2000 roku. To był hit. Zarówno artystyczny, jak i komercyjny. W końcu udało mu się zdobyć 12 nominacji do Oscara, które zamienił w pięć statuetek (w tym dla najlepszego filmu). Przy budżecie w wysokości 100 mln dol. zarobił natomiast niemal pół miliarda. Wszyscy tę produkcję pokochaliśmy i, przyznajmy to otwarcie, do dzisiaj, gdy leci w telewizji, kanału nie przełączamy.