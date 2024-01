Zakończyły się zdjęcia do "Gladiatora 2". "To było prawdziwe utrapienie"

Przez strajk aktorów straciłem cztery miesiące. Gdyby nie to, już bylibyśmy na etapie postprodukcji. Na plan wróciliśmy jakieś cztery tygodnie temu, po zakończeniu strajku, i prawie skończyliśmy zdjęcia przed świętami Bożego Narodzenia. Będę musiał jeszcze do tego wrócić na 10 dni, aby doprowadzić produkcję do końca. To prawdziwe utrapienie.