Jeden z najlepszych filmów o Godzilli stał się hitem. Kontynuacji szybko jednak nie dostaniemy

To dobry okres dla Godzilli. Popkulturowa ikona w 2024 roku obchodzi 70. urodziny, a świętować zaczęła już teraz. Na Apple TV+ można przecież oglądać "Monarch: Dziedzictwo potworów" i dosłownie parę miesięcy dzieli nas od premiery "Godzilli i Konga: Nowego imperium". To oczywiście amerykańskie MonsterVerse, ale Japończycy również postanowili dodać coś od siebie do spuścizny Króla Potworów.



Pod koniec 2023 roku na ekrany kin weszła "Godzilla Minus One". Film z miejsca podbił serca japońskich widzów. Podobnie stało się w Stanach Zjednoczonych, gdzie produkcja cieszyła się najlepszym otwarciem japońskiego tytułu wszech czasów. Przy budżecie rzędu 15 mln dolarów zarobiła do tej pory na całym świecie jakieś 76 mln.



