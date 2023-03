Masz za sobą „Ród smoka”? No to lepiej odpal go sobie jeszcze raz, bo HBO odkłada na półkę kolejne spin-offy „Gry o tron”. Jak tak dalej pójdzie, to 2. sezon prequela „Pieśni lodu i ognia” będzie naszą ostatnią wizytą w Westeros w ramach HBO Max. Sporo wskazuje na to, że „The Sea Snake” i „10000 Ships” poszły do kosza.