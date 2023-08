Nowy film Sony wjeżdża do kin. To lepsza ekranizacja gry z PlayStation niż „Uncharted”

Topowe gry wideo z konsol PlayStation aż się proszą o wysokobudżetowe ekranizacje. Ich fani w ostatnim czasie dostali już zresztą (świetnie oceniane) serialowe „The Last of Us” i (nieco słabsze) filmowe „Uncharted”. Gdzieś na horyzoncie majaczą się też aktorskie wersje „Horizon Zero Dawn” i „Ghost of Tsushima”, na które mocno czekam (a do tego po cichu żywię nadzieję, że takie drugie życie dostanie kiedyś niedocenione „Days Gone”).



Oczywiście tym, co łączy wyżej wymienione gry, jest narracja zbliżona do tego, do czego przyzwyczaiło nas Hollywood. Sony zdecydowało się jednak nakręcić teraz „Gran Turismo”, czyli film na podstawie… samochodówki! I to w dodatku takiej bez pełnej zwrotów akcji kampanii dla jednego gracza, którą stosunkowo łatwo dałoby się przenieść na srebrny ekran. Nie okazało się to jednak bynajmniej przeszkodą nie do przeskoczenia objechania.