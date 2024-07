Szybkie samochody i masa akcji. Ten film na Max nie miał prawa się udać

Choć "Gran Turismo" od samych swych początków charakteryzuje się dużą dbałością o realizm rozgrywki, to jednak wciąż adaptacja serii gier wyścigowych. Hollywood brało się już z tym gatunkiem za bary dużo wcześniej, przez co w 2014 roku dostaliśmy ekranizację "Need for Speed". Ok, przyznaję: sceny z samochodami były w nim całkiem przyzwoite. Twórcy odrzucili w nim jednak logikę i realizm bardziej, niż dzieje się to w ostatnich odsłonach "Szybkich i wściekłych". Ledwo się tę papkę dało oglądać. Nic więc dziwnego, że nauczeni doświadczeniem widzowie do nowego filmu Neilla Blomkampa podchodzili z dystansem.



Jak przetłumaczyć grę wyścigową na dobry film? Neill Blomkamp odpowiada: nijak. Reżyser nie robi adaptacji oryginalnej serii, tylko opowiada historię z nią powiązaną. "Gran Turismo" śledzi więc losy nastolatka, który zostaje profesjonalnym kierowcą rajdowym. Choć przecież więcej czasu niż za kółkiem, spędził w swoim życiu przy padzie. Zdobyte w ten sposób doświadczenie okazuje się jednak na wagę złota. Zbyt naciągane, żeby w to uwierzyć? A jednak scenariusz Zacha Baylina i Jasona Halla opiera się na prawdziwych wydarzeniach.