Połączenie "Mrocznej Wieży" i "Stranger Things". Nowy serial fantasy Amazona dowozi

Głównym bohaterem "Gryfa" Amazona - serialu Sebastiana Marki bazującego na motywach powieści Wolfganga i Heike Hohlbeinów - jest nastoletni Mark Zimmerman. Chłopak bardzo chciałby móc świętować swoje szesnaste urodziny ze swoją sympatią, Becky, ale nic z tego - plany krzyżuje mu zniknięcie brata, któremu trzeba pośpieszyć na ratunek. Warto dodać, że Thomas został uprowadzony do świata Czarnej Wieży - miejsca rządzonego przez bezlitosną bestię, tytułowego Gryfa. Mark musi zatem zebrać całą swoją odwagę, by wziąć udział w tej niebezpiecznej misji ratunkowej.



Wraz ze swoim kumplem z pracy i prawdziwym znawcą heavy metalu, Memo, chłopak wyrusza w głąb obcego świata. Wcześniej Thomas wyjawił mu mroczną rodzinną tajemnicę i przekazał pewną oprawioną w skórę Kronikę. Tymczasem Becky próbuje dowiedzieć się, czy ten tajemniczy świat istnieje naprawdę. Gdy w końcu poznaje prawdę o Marku, jego rodzinie i Czarnej Wieży, czas chłopca niemal dobiega końca - z każdą kolejną zbliżającą go do odnalezienia brata przygodą zachodzą w nim pewne zmiany, które wkrótce staną się niemożliwe do kontrolowania. A przecież musi przyjąć unikalną i skomplikowaną rodzinną spuściznę, by stanąć do walki - Gryf zagraża bowiem również naszemu światu.



Czytaj także: