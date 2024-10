W Halloween straszyć będzie polskie kino. Dostaniemy aż 2 rodzime filmy pełne grozy

Co się dzieje w polskiej kinematografii, każdy wie. Pojawia się mnóstwo komedii romantycznych i filmów zaangażowanych społecznie. Po sukcesie "365 dni" możemy trafić jeszcze na jakiś (bieda)erotyk. Czasami pojawiają się też akcyjniaki, ale zazwyczaj należy omijać je szerokim łukiem. Gatunki bardziej oderwane od rzeczywistości stanowią wyjątki potwierdzające regułę. Ale nie w to Halloween. Tym razem rodzimi twórcy stanęli na wysokości zadania.



W to Halloween zobaczymy aż dwa filmy utrzymane w klimatach grozy. Dokładnie 31 października na ekranach kin pojawi się horror "Cisza nocna" od reżysera "Ostatniej wieczerzy". Prócz tego razem ze starszą panią wybierzemy się również na "Grzyby". Wasza skóra dostanie od nich dreszczy, bo to akurat thriller, choć tu i ówdzie można się natknąć na informację, że również mamy do czynienia z horrorem.